Em encontro com Olmert, Bush diz que Irã é 'ameaça à paz' O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, recebeu na quarta-feira o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, a quem disse que o Irã é "uma ameaça existencial à paz" que deve ser levada muito a sério pelo mundo. Na véspera do encontro na Casa Branca, Olmert elevou o tom de seus alertas a Teerã, afirmando que o programa nuclear do país precisa ser contido "por todos os meios possíveis". Ao usar a expressão "existencial", Bush repete um termo frequente em Israel, onde muitos vêem o Irã como uma ameaça à própria existência do Estado judeu. "É muito importante que o mundo leve a ameaça iraniana a sério, o que fazem os Estados Unidos", disse Bush, que lidera uma campanha internacional por sanções ao Irã. Teerã rejeita as acusações e diz que seu programa nuclear é exclusivamente pacífico. Olmert, que está sob pressão para renunciar devido a um escândalo de caixa-dois eleitoral, disse no Salão Oval que o Irã representa "a principal ameaça para todos nós". Os dois líderes discutiram também o processo de paz entre Israel e os palestinos, mas nenhum deles mencionou a meta inicial de concluir as negociações ainda durante o mandato de Bush, que vai até janeiro -- algo que só ocorreria "por milagre", segundo disse na Cisjordânia o negociador palestino, Ahmed Qurie. Olmert está ameaçado pela suspeita de que recebeu envelopes cheios de dinheiro de um empresário judeu dos EUA para financiar campanhas políticas. Ele nega qualquer irregularidade, mas diz que vai renunciar se chegar a ser indiciado. A Casa Branca diz que o escândalo é um assunto interno de Israel, mas insiste que Olmert não é o único líder israelense comprometido com o processo de paz. (Por Matt Spetalnick)