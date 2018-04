Em luto, opositores voltam às ruas de Teerã pelo 6.º dia

O candidato derrotado Mir Hussein Mousavi partiipa do protesto em Teerã. Foto: AP

TEERÃ - Milhares de partidários do candidato reformista derrotado nas eleições iranianas, Mir Hussein Mousavi, foram às ruas de Teerã nesta quinta-feira, 18, vestindo preto e levando velas durante o "dia de luto" convocado em homenagem aos mortos nas manifestações desta semana, segundo afirmaram testemunhas. Como a cobertura dos protestos pela imprensa internacional continua proibida, é difícil comprovar a dimensão das manifestações, mas o jornal britânico The Guardian afirma que até 1 milhão de pessoas teriam participado do ato. Segundo testemunhas, Mousavi também participou da marcha no 6.º dia de protestos.

O protesto desta quinta é um claro desafio à autoridade do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, que pediu que a nação se unisse sob o regime islâmico. Os partidários de Mousavi cobram a realização de novas eleições, alegando que houve fraude no pleito da última sexta-feira, que - segundo resultados oficiais - terminou com a vitória do atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad. Segundo o Guardian, a manifestação desta quinta é maior do que a realizada na segunda-feira, quando oito pessoas morreram em confrontos com partidários do governo. Lojas no trajeto da marcha teriam sido fechadas em apoio ao protesto.

Mousavi chegou por volta das 18h30 (hora local), segundo uma testemunha, na praça Imã Khomeini. A fonte disse que ele deixou o veículo e começou a falar com a multidão através de um megafone.

A onda de protestos da oposição, já considerada a maior manifestação popular desde a Revolução Islâmica de 1979, desafiou o regime iraniano, que havia proibido demonstrações públicas contra o resultado da votação. As autoridades iranianas proibiram os jornalistas estrangeiros de acompanhar manifestações não autorizadas e também de se movimentar livremente pela capital, mas não há controle sobre o que esses jornalistas podem escrever ou afirmar.

Durante a semana, os líderes islâmicos partiram para a ofensiva, prendendo manifestantes e importantes reformistas, restringindo o trabalho da imprensa e criticando "interferências" estrangeiras, entre elas dos Estados Unidos. O Partido Etemad Melli (Confiança Nacional), do também derrotado candidato reformista Mehdi Karroubi, pediu permissão para realizar um novo protesto, no sábado.