Em protesto, população afegã pede 'morte à América'

Cerca de 5000 afegãos fizeram protestos nesta quinta-feira, 07, gritando "morte à América!", ao longo de uma estrada entre Kabul e Jalalabad, na cidade de Nangarhar. A reação da população é a última de uma sequência de casos controversos em que as forças internacionais têm sido responsabilizados por mortes de civis. ``Nós estamos gritando 'morte à América e ao governo afegão'", disse Sardar Wali, um estudante universitário que participava da ação. "É responsabilidade do governo afegão achar e deter as pessoas que causaram este ataque".

Uma explosão atingiu um grupo de crianças que estava próximo de soldados estrangeiros nesta quarta-feira, 06, enquanto as tropas visitavam uma estrada norte-americana na província de Nangarhar. Segundo a Otan, duas crianças morreram. Oficiais afegãos alegam quatro mortes.

O general dos Estados Unidos Stanley McChrystal ordenou às tropas para usar bombardeios aéreos apenas judicialmente e também a atirar cautelosamente, para reduzir as mortes de civis. Cada novo relatório sobre civis mortos desencadeia animosidades que sinalizam uma crescente impaciência com as coalizões norte-americanas no Afeganistão.

Segundo relatos, o problema pode piorar com 37.000 soldados dos Estados Unidos no país, e com reforços afegãos que já começaram a se formar dentro do país como uma represália militar afegã.

Mais civis morrem nas mãos de insurgentes, enquanto o Taleban tenta acabar com as tropas estrangeiras no Afeganistão.

"A cada vez em que o Taleban ataca, mata civis, e nada acontece. Não há protestos. Não há nada", disse Haroon Mir, um analista político independente de Kabul."Mas quando há mortes causadas por forças afegãs e dos Estados Unidos, aí sim há reações da população".

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, não teve problemas ao denunciar as mortes, algumas vezes até antes de investigações concluírem quantos civis e militares foram mortos".

Em um encontro nesta semana com analistas políticos, Karzai afirmou que falaria de modo audacioso em uma conferência sobre seu país em 28 de janeiro, em Londres. Segundo Karzai, esta é a frase que ele pronunciará em Londres à comunidade internacional: "Se você não se importa com incidentes civis, não deve pensar na vitória".

Relatórios da Organização das Nações Unidas (Onu) acusam 2021 mortes de civis nos primeiros dez meses do ano passado. No total, cerca de 1400 foram mortos por insurgentes e 265, por forças norte-americanas e outras forças aliadas ao governo local.

A Otan, que também contabiliza mortes de civis, disse que as forças internacionais mataram 190 civis no ano passado e feriram 344 não-combatentes. Em contraste, a Otan relatou que insurgentes foram responsáveis por 1011 mortes de civis, e que os militantes mataram 2407 pessoas.