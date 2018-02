Emissoras acusam Irã de interferir em suas transmissões

Três das maiores empresas jornalísticas do mundo, a BBC, Deutsche Welle e a Voice of America, acusaram o Irã na quinta-feira, 11, de interferência eletrônica deliberada em suas transmissões.

"Condenamos a sabotagem das transmissões que contraria acordos internacionais e interfere com o fluxo livre e aberto das transmissões internacionais protegido por tratados", diz um comunicado conjunto das três empresas. "Pedimos para que operadores de satélites e seus reguladores tomem medidas urgentes para pressionar o Irã a parar com isso. O governo iraniano usa os mesmos serviços de satélite para divulgar livremente pelo mundo, inlcusive em inglês e árabe."

O documento também citou a censura praticada pelo governo iraniano sobre as produções e notícias do exterior que são banidas no Irã. "Ao mesmo tempo eles negam ao seu próprio povo acesso a programas que vêm do resto do mundo", prossegue o comunicado, dizendo que as três emissoras continuarão transmitindo para o país.

'Medo do povo'

Mais cedo na quinta-feira, o governo americano havia acusado o Irã de interferir na rede de telefonia do país, impedindo inclusive mensagens de texto e congestionando a internet.

"O Irã tentou impor um bloqueio de informações quase total", disse o porta-voz do departamento de Estado, PJ Crowley. "É uma medida inédita o uso da força para intimidar seu próprio povo e restringir a liberdade de expressão e congregação. Está claro que o governo iraniano teme seu próprio povo", completou.

Na quarta-feira a Google havia divulgado que usuários do Gmail no Irã estavam encontrando problemas. Outros serviços de internet apresentaram problemas de acesso e os correspondentes internacionais foram proibidos de cobrir os eventos da quinta-feira, 11 de fevereiro, quando o Irã comemora os 31 anos da Revolução Islâmica.

