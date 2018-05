Empresa da família Bin Laden quer construir cidades inteiras A incorporadora imobiliária Middle East Development, com sede em Dubai e controlada por um membro da família saudita Bin Laden, está adquirindo enormes terrenos no Iêmen, no Djibouti e na Síria para construir cidades inteiras. A empresa quer se expandir além dos empreendimentos comerciais e residenciais e entrar no planejamento e construção de cidades de grande porte a partir da estaca zero. "Há uma enorme necessidade de grandes desenvolvimentos na infra-estrutura para acomodar o rápido crescimento econômico e populacional", disse Oussama Al Dimashki, executivo-chefe da Middle East Development, em entrevista à Reuters na terça-feira. Segundo ele, o crescimento econômico no Oriente Médio, na Índia e na China, entre outros lugares, está sobrecarregando as cidades existentes, que não foram planejadas para populações tão grandes. "O futuro será do ''franchising'' de cidades. Cidades inteiras que sejam dirigidas por empresas privadas ao invés de governos e burocracias", afirmou. O grupo, controlado por Tarek Mohammed bin Laden --meio-irmão de Osama bin Laden, o líder da Al Qaeda-- está adquirindo 1.500 quilômetros quadrados de terra no Iêmen e cerca de 600 quilômetros quadrados no Djibouti, para construir duas cidades, que no futuro devem ser ligadas por uma ponte de 27 quilômetros ligando a África à Ásia. "Quando se fala em colocar infra-estrutura, os aeroportos, as rodovias e os sistemas de saneamento básico, além dos empreendimentos residenciais e comerciais, estamos falando em centenas de bilhões de dólares", disse o sírio Dimashki. O grupo, criado em 2004, também discute projetos na Síria, na Tunísia e no Marrocos. Segundo ele, os terrenos seriam desenvolvidos e posteriormente loteados e vendidos a outros investidores. A empresa atualmente administra um patrimônio de cerca de 280 milhões de dólares, principalmente no Barein e em Dubai. Mas o objetivo é diversificar. "Nosso foco é sair de Dubai, porque achamos que Dubai está ficando menos lucrativa. Acho que há oportunidades muito mais lucrativas no Oriente Médio como um todo", disse o ex-professor de economia. A Middle East Development também está negociando com uma incorporadora de Cingapura para construir um complexo residencial e comercial em uma cidade na China, e estuda também a possibilidade de investir em um projeto de escritórios e comércio varejista em Bangkok. REUTERS FE