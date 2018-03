Empresa de Bin Laden projeta ponte sobre o Mar Vermelho A companhia de um empresário saudita da família Bin Laden planeja liderar um projeto de 200 bilhões de dólares no próximo ano para ligar a África à Península Arábica com uma ponte sobre o Mar Vermelho, o maior projeto de infra-estrutura da região até o momento. A empresa Middle East Development, sediada em Dubai e com participação majoritária de Tarek, meio irmão de Osama Bin Laden, começará a trabalhar em 2009 em um projeto para construir duas cidades em Djibuti e no Iêmen e uma ponte de 28,5 km, afirmaram autoridades da empresa. "A família Bin Laden é orginalmente do Iêmen... Eles querem combater a pobreza, desemprego e conectar a região do Golfo Árabe com a África muçulmana", disse Issam Halabi, vice-presidente de questões técnicas, a repórteres durante a Conferência de MEED em Dubai nesta segunda-feira. O grupo irá investir pelo menos 10 bilhões de dólares no projeto e procura levantar o restante com outros investidores e instituições financeiras. Segundo Halabi, a ponte servirá para o transporte de veículos, trens, gás natural e água.