Engenheiros turcos são seqüestrados no Afeganistão

Dois engenheiros turcos foram seqüestrados no Afeganistão, confirmou neste domingo o porta-voz do Ministério de Exteriores da Turquia, Burak Ozugergin, à imprensa local. A embaixada turca em Cabul especificou que o seqüestro ocorreu há dois dias na estrada Tani-Host, perto da fronteira com o Paquistão. Aparentemente, os dois cidadãos turcos trabalhavam na construção de uma emissora de rádio na província de Tani e, junto a eles, foi capturado o motorista de ambos. A imprensa turca afirma que um porta-voz do taleban negou a responsabilidade no seqüestro e destacou que o ato foi obra de uma quadrilha de criminosos. Ozugergin assegurou que o Governo turco está em contato com as autoridades afegãs para negociar a libertação dos reféns.