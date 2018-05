Engenheiros turcos são sequestrados no Afeganistão

O sequestro se tornou um negócio lucrativo no Afeganistão nos últimos anos, como parte da insurgência liderada pelo Taliban e por grupos de criminosos com motivações financeiras.

O incidente, que envolveu os quarto turcos e seu motorista, ocorreu no distrito de Dande Patan, na província de Paktia, na fronteira com o Paquistão, afirmou o líder distrital Niyaz Mohammad Khalil.

"Eles estavam envolvidos na construção de uma estrada e foram sequestrados por homens armados desconhecidos em um veículo", afirmou Khalil à Reuters. Não havia outros detalhes imediatamente disponíveis.

Paktia é um reduto da insurgência, com atividades do Taliban e militantes da rede Haqqani, ligada à Al Qaeda, além de gangues de criminosos.

A violência no Afeganistão está em seu ponto mais relevante desde que o Taliban foi derrubado do poder por forças afegãs apoiadas pelos Estados Unidos no final de 2001, com mortes de civis e militares atualmente em números recordes.

No sábado, o governo alemão informou que um cidadão do país, que trabalhava com ajuda humanitária, foi morto em um ataque no norte da nação no dia anterior. O Ministério do Desenvolvimento alemão afirmou que a vítima estava coordenando a construção de estradas.

No passado, gangues criminosas e o Taliban libertaram alguns reféns após resgates pagos ou como parte de uma troca de prisioneiros, mas eles também mataram reféns afegãos e estrangeiros quando suas exigências não foram atendidas.

Dois jornalistas de uma emissora de televisão francesa foram sequestrados pelo Taliban em Kapisa, a nordeste de Cabul, há quase um ano.

A ministra francesa das Relações Exteriores, Michele Alliot-Marie, afirmou na semana passada que espera ver ambos libertos depois do aparecimento de um vídeo que os mostravam com boa saúde.

Um holandês que também trabalhava com ajuda humanitária e seus motorista afegão, sequestrados no norte do Afeganistão em outubro, foram libertados no começo de dezembro.

(Reportagem de Elyas Wahdat em Krost)