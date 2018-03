Engenheiros turcos seqüestrados no Afeganistão são libertados

Os dois engenheiros turcos seqüestrados em 14 de julho no Afeganistão foram libertados nesta segunda-feira, 21, informou o Ministério de Assuntos Exteriores da Turquia. Os engenheiros Göjan Gül e Erhan Gündüz voarão nesta segunda para Ancara, após terem permanecido em cativeiro por uma semana. Os dois homens, funcionários de uma empresa de construção da zona ocidental do Afeganistão, foram seqüestrados na semana passada quando viajavam de carro para a aldeia de Islam Kuala, próxima à fronteira com o Irã, e em uma área não controlada pelos talebans. O automóvel foi achado mais tarde, com os passaportes de ambos em seu interior. Ainda não se sabe se a libertação dos seqüestrados aconteceu mediante o pagamento de resgate ou através de uma negociação. Nos últimos meses, o seqüestro de afegãos com alto poder aquisitivo e de estrangeiros se transformou em um grande negócio para os grupos armados do país. A Turquia tem no Afeganistão cerca de 1.300 soldados no Afeganistão, mas que não participam de combates contra os insurgentes.