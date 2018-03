Enviado ao Oriente Médio, Blair planeja visita a Gaza Enviado ao Oriente Médio, Tony Blair planeja visitar a Faixa de Gaza na terça-feira, tornando-se o diplomata de mais alto nível a fazer isso desde que o Hamas assumiu o controle da região há um ano. Autoridades do Hamas consideram a visita como um sinal de que saíram do isolamento imposto pelo Ocidente, mas Blair não tem plano de se encontrar com nenhum dos líderes do Hamas. Essa decisão é condizente com um boicote é liderado pelos Estados Unidos, por conta da sua recusa em reconhecer Israel e renunciar à violência após vencer a eleição de 2006, disseram autoridades palestinas e ocidentais. A última visita de Blair à Faixa de Gaza aconteceu em 1998, quando era primeiro-ministro britânico. (Reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi)