Enviado da Casa Branca retorna sem acordo sobre de negociações de paz

George Mitchell e o negociador palestino Saeb Erekat discursam em Ramala, na Cisjordânia na sexta, 23

JERUSALÉM - O enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, George Mitchell, retornou na manhã deste domingo, 25, aos Estados Unidos sem um acordo entre palestinos e israelenses para iniciar as chamadas "negociações de proximidade".

Mitchell voltará na próxima semana à região para continuar tentando conseguir um acordo entre as partes que leve ao início das negociações indiretas nas quais exerceria a função de mediador, informou à Agência Efe um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv .

Os encontros do enviado americano se prolongaram até o último minuto, com uma reunião esta neste domingo às 7h30 (horário local, 3h30 de Brasília) com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e foram "positivos e produtivos", segundo uma nota divulgada por essa delegação diplomática.

O embaixador David Hale, mão direita de Mitchell, ficará na região durante a próxima semana para "continuar trabalhando com as partes" e preparar a próxima visita do senador, informa o comunicado.