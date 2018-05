Enviado da ONU ao Oriente Médio vê motivo para esperança de paz O enviado da ONU para o Oriente Médio, Michael Williams, manifestou um "otimismo cauteloso" na quarta-feira sobre as perspectivas de paz na região, com o aumento do diálogo entre israelenses e palestinos e do envolvimento internacional. Mas, em seu relatório final ao Conselho de Segurança antes de deixar o posto, depois de apenas três meses, Williams disse que são necessárias medidas diplomáticas e práticas constantes para impedir que o processo de paz perca o fôlego. "Voltei (de uma visita à região) cautelosamente otimista, mas consciente dos muitos desafios que virão", disse ele. O britânico afirmou que o "diálogo significativo" que está ocorrendo entre o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e o premiê israelense, Ehud Olmert, e os esforços reformistas do novo governo palestino criaram "expectativas crescentes". A mais recente reunião entre Abbas e Olmert aconteceu na terça-feira. Segundo Williams, a nomeação do ex-premiê britânico Tony Blair para o posto de enviado internacional ao Oriente Médio, junto com uma diplomacia regional mais atuante e os preparativos para uma conferência patrocinada pelos EUA em novembro, sobre o Estado palestino, contribuíram para isso. A renovação do processo de paz foi um resultado paradoxal da tomada da Faixa de Gaza pelo grupo militante Hamas, em junho. Embora a divisão do território palestino tenha sido condenada pelos países árabes e pela Organização das Nações Unidas, ela permitiu a Abbas demitir o governo liderado pelo Hamas, controlar a Cisjordânia e restabelecer o diálogo com Israel e o Ocidente. Mas Williams disse no relatório que Israel precisa amenizar as restrições de movimentação na Cisjordânia e acabar com as incursões no território, e que a Autoridade Palestina precisa mobilizar "pessoal de segurança com credibilidade" nas ruas das cidades da Cisjordânia. Ele também afirmou que Israel precisa começar a reduzir as atividades de assentamento judaico na Cisjordânia, que "minam a esperança por um Estado palestino contíguo." Para Williams, as negociações de paz têm que "mudar de marcha, chegar a acordos concretos sobre questões a respeito do status permanente e os passos para a implementação" -- tarefa que não é fácil, mas "pode ser realizada". "Há esperança agora, coisa que não houve por sete anos. Um revés neste estágio pode ter sérias consequências", disse. Williams, que sucedeu o peruano Alvaro de Soto no cargo em maio, aceitou o posto de enviado britânico ao Oriente Médio do novo governo do premiê Gordon Brown. Ainda não há um nome para substituí-lo.