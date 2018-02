Equipe de resgate de reféns chegou em helicópteros durante a noite, diz ativista sírio Passava um pouco da meia-noite do dia 4 de julho, quando, pelo menos duas dúzias de comandos da U.S. Delta Force chegaram em helicópteros Black Hawk, fortemente armados, em Akrishi, uma pequena cidade perto da cidade síria de Raqqa, na margem do Rio Eufrates.