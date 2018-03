Erupção vulcânica mata ao menos oito soldados no Iêmen

Uma erupção vulcânica no Iêmen, na costa do Mar Vermelho, atirou lava a uma centena de metros no ar na tarde do último domingo, 30, e pelo menos oito soldados morreram, afirmaram agência de notícias estatal do país e autoridades da Marinha canadense. A erupção ocorreu em Jazirt Mount al-Tair, uma ilha a 140 quilômetros do Iêmen. Uma autoridade do Ministério da Defesa afirmou nesta segunda que a parte ocidental da ilha "ruiu" após a erupção. Ele ressaltou que navios realizavam uma busca por nove soldados iemenitas desaparecidos, mas que "pelo menos oito já são tidos como mortos". O ministro do Petróleo Khaled Mahfoudh Bahah afirmou que a erupção foi precedida por fortes terremotos no domingo. "Três fortes tremores chacoalharam a ilha (na manhã) de domingo, e chegaram entre 4 e 4.3 graus na escala Richter", disse Jamal al-Shalaan, chefe do Centro de Terremotos do Iêmen. O Presidente Ali Abdullah Saleh, que sobrevoou a área para observar a situação, pediu para a Marinha do Iêmen enviar equipes de resgates para o local, reportou nesta segunda a agência Saba. O Iêmem tem uma base militar na ilha desde 1996, por conta do conflito com a Eritréia. A rede de televisão Al-Arabiya informou que "pelo menos 49 soldados foram evacuados da ilha". autoridades militares do país não cofirmaram o dado.