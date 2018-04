Escolha do presidente libanês é adiada para 21 de novembro

As forças políticas libanesas decidiram neste sábado, 10, adiar pela terceira vez a escolha do presidente do país. O pleito agora foi marcado para o dia 21 de novembro, para "dar mais tempo aos diferentes grupos chegarem a um acordo", segundo a Secretaria-Geral do Parlamento. Esta câmara deveria se reunir na próxima segunda-feira para escolher o sucessor do atual chefe de Estado, Émile Lahoud, cujo mandato termina em 24 de novembro. "O presidente do Parlamento Nabih Berri decidiu adiar a sessão prevista para 12 de novembro, às 10h30 (6h30 de Brasília), para 21 de novembro, para dar mas tempo às consultas a fim de que se alcance um acordo para escolher um presidente que seja o símbolo da unidade nacional", afirma a nota. A maioria parlamentar (principalmente sunita e cristã) e a oposição (em sua maioria xiita) não conseguiram colocar fim às divergências para acabar com a crise política no Líbano após a renúncia de seis parlamentares opositores em novembro do ano passado. A falta de entendimento levou à impossibilidade, até agora, de encontrar um presidente, que precisa ser cristão maronita, que satisfaça a todos. Na próxima semana, os ministros de Assuntos Exteriores da França e da Itália devem visitar o Líbano para tentar mediar nesta crise.