Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Militantes do Estado Islâmico tomaram a cidade de Jalawla, a nordeste de Bagdá, no amanhecer desta segunda-feira, após semanas de confrontos com combatentes curdos, informou a polícia.

A nova vitória amplia ainda mais as conquistas dos militantes islâmicos, cuja expansão tem alarmado os aliados ocidentais do Iraque.

A conquista de Jalawla, a 115 quilômetros da capital iraquiana, aconteceu uma dia após um suicida ter matado 10 combatentes curdos no local. Os militantes também tomaram o controle de dois vilarejos próximos.

(Reportagem de Ahmed Rasheed)