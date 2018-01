Estado Islâmico enfrenta exército sírio perto de cidadela antiga

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo baseado na Grã-Bretanha que reporta sobre a guerra, também afirmou que os militantes do Estado Islâmico executaram 23 pessoas na sexta-feira, incluindo nove menores e cinco mulheres em áreas apreendidas do controle estatal fora da cidade.

Esta marca a segunda execução em massa reportada desde que o Estado Islâmico avançou nesta semana na área a cerca de 240 quilômetros a noroeste de Damasco. Na primeira, o Observatório disse que os jihadistas executaram 26 homens, decapitando 10 deles.

Ela reflete o padrão dos ataques pelo grupo em outros locais.

A ofensiva do Estado Islâmico na Síria central acrescentou às pressões que as forças do governo enfrentam e que têm tido significantes retrocessos desde o final de março, na guerra que já dura quatro anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palmyra, também conhecida como Tadmur, abriga extensas ruínas de um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo e foi colocado na lista de perigo do Patrimônio Mundial da UNESCO em 2013.

O Estado islâmico, que defende uma ideologia puritana islâmica, destruiu antiguidades e monumentos antigos no Iraque. O chefe de antiguidades do governo sírio afirmou que os jihadistas irão destruir as ruínas de Palmyra caso tomem a área.

(Por Tom Perry)