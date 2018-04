Estado Islâmico reivindica autoria de atentado em centro de registro de eleitores no Afeganistão

CABUL - O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou neste domingo, 22, a autoria do atentado suicida cometido em Cabul, capital do Afeganistão, contra um centro de registro eleitoral, que matou ao menos 31 pessoas e deixou outras 54 feridas, segundo fontes oficiais afegãs.

Um comunicado do EI divulgado no Telegram, cuja autenticidade não pôde ser verificada, identifica o autor do atentado suicida como Qari Omar al Bishauri, a quem classifica como um "mártir" do grupo jihadista. O terrorista se dirigiu a um grupo de eleitores "politeístas" e detonou um colete explosivo, segundo o comunicado do EI, que afirmou que a ação deixou 40 mortos e 60 feridos.

O ataque ocorre após várias semanas de relativa calma em Cabul e não houve reivindicação imediata da responsabilidade. O Talebã negou envolvimento.

O porta-voz do Ministério Público da Saúde, Wahid Majro, disse que o saldo de vítimas do ataque, originalmente com quatro mortos e 15 feridos, pode subir ainda mais.

Os centros de registro de eleitores foram criados no Afeganistão em preparação para as eleições parlamentares há muito tempo adiadas e que devem ser realizadas em outubro, com sérias preocupações de que poderiam ser alvo de ataques.

A explosão ocorreu em Dasht-e Barchi, uma área de Cabul habitada em grande parte por muitos membros da minoria xiita Hazara, que tem sido repetidamente atingida por ataques reivindicados pelo Estado Islâmico. / Reuters, AFP e AP