Estado Islâmico toma base militar iraquiana; premiê convoca combatentes xiitas

Membros das Forças Armadas disseram que tiveram de deixar o Comando de Operações de Anbar depois que foram atacados pelos insurgentes, que o atacaram em uma área a oeste da cidade de Ramadi. Um dos oficiais, que falou sob condição de anonimato, contou que os rebeldes chegaram a pedir via megafone que os soldados iraquianos deixassem suas armas, com a promessa de voltarem para casa em segurança.

As recentes conquistas do Estado Islâmico na província de Anbar representam a maior vitória dos radicais no Iraque desde que o Exército iraquiano e os grupos paramilitares xiitas começaram a combatê-los no ano passado.

Um porta-voz de Abadi afirmou que o primeiro-ministro ordenou os paramilitares que se preparassem para "apoiar as Forças Armadas e retomar o controle de todas as partes de Anbar", depois que um conselho da província votou a favor da ofensiva paramilitar.

Os paramilitares xiitas têm desempenhado papel importante no processo de reversão das conquistas do Estado Islâmico em várias partes do Iraque, mas até agora não têm participado ativamente do combate em Anbar, pois as autoridades temem que o confronto inflame ainda mais a violência entre as facções.

Também neste domingo, os rebeldes conquistaram um dos poucos distritos então sob posse das forças do governo em Ramadi, retomando o controle da cidade.

(Reportagem da Redação de Bagdá)