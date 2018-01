Estado Islâmico toma maior parte de Ramadi e ameaça base militar em cidade iraquiana

Combatentes do Estado Islâmico tomaram no domingo um dos últimos distritos que ainda estavam em mãos de forças do governo na cidade iraquiana de Ramadi e ameaçam uma base militar-chave, disseram fontes de segurança.

Os extremistas passaram a dominar a maior parte de Ramadi na sexta-feira, fincando sua bandeira negra na sede do governo local no centro da cidade. Entretanto, um contingente de forças especiais iraquianas conseguiu deter o grupo no bairro de Malaab.

Segundo fontes de segurança, forças especiais se retiraram no domingo para uma área ao leste da cidade, depois de sofrer numerosas baixas, e os insurgentes estavam se aproximando do Comando de Operações de Anbar, ao oeste.

"Agora estamos cercados dentro do Comando de Operações por Daesh, e estão chovendo bombas de morteiro", disse um oficial militar dentro da base. Daesh é um acrônimo árabe para o Estado Islâmico.

"Os combatentes do Daesh estão em quase todas as ruas. É uma situação caótica e as coisas estão saindo fora do controle. Ramadi está caindo nas mãos do Daesh", disse o oficial.