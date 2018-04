Estudantes iranianos protestam contra prisões de colegas Um grupo de estudantes iranianos se reuniu na Universidade de Teerã no domingo para protestar contra a prisão de três estudantes na semana passada, informou uma agência de notícias iraniana. A Isna, agência de notícias estudantil, disse que os três estudantes foram detidos em uma pequena manifestação em outra universidade da capital na terça-feira. Eles protestavam contra a suspensão de alguns alunos. "Estudantes presos devem ser libertados", gritavam os estudantes, segundo a Isna, sem informar quantos estavam no protesto. Não foi informada a razão da detenção, mas outra agência de notícias disse que a manifestação da semana passada havia sido ilegal. Protestos estudantis são relativamente raros em anos recentes na República Islâmica, que enfrenta uma disputa sobre questões nucleares com os Estados Unidos e é frequentemente criticada no Ocidente por reprimir dissidentes. No começo de outubro, mais de 100 estudantes entraram em confronto com a polícia e apoiadores do presidente Mahmoud Ahmadinejad no campus da Universidade de Teerã, em frente ao auditório onde o presidente daria uma palestra. Estudantes e professores liberais vêm criticando Ahmadinejad por sua repressão aos dissidentes em universidades iranianas, embora o presidente e seu governo afirmem que apóiam a livre expressão e respeitem a oposição construtiva. Estudantes e ativistas dizem que aqueles que se expressaram contra Ahmadinejad e seu governo nos últimos dois anos foram detidos ou impedidos de se matricularem em cursos de universidades. O manifestante Farbod Hashemi, segundo a Isna, falou aos estudantes durante o protesto: "Estamos reunidos aqui para mais uma vez expressar nosso protesto. Usamos este tribunal aberto para dizer que estamos prontos a sacrificar nossas vidas pela felicidade e liberdade." Ahmadinejad assumiu o poder em 2005, com a promessa de distribuir a riqueza do petróleo do Irã com justiça e retomar os ideais revolucionários. Os críticos afirmam que suas políticas aumentaram a inflação e sua retórica agressiva levou os países do Ocidente a impor sanções. (Reportagem de Reza Derakhshi; Edição em português 5511 56447738))