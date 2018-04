Estudantes protestam junto à Embaixada britânica em Teerã

Várias associações estudantis do Irã se concentrarão nesta terça-feira em frente à Embaixada do Reino Unido em Teerã para protestar contra a suposta ingerência do governo britânico, acusado de incentivar os protestos da oposição iraniana.

A manifestação deve começar às 11h (horário local, 6h30 em Brasília) e tem o objetivo de denunciar a "participação" do governo britânico nos distúrbios que sacodem o Irã há 11 dias, quando foram anunciados os resultados do pleito presidencial do dia 12 de junho.

Dezenas de milhares de pessoas protestam nas ruas desde que no dia seguinte às eleições o Ministério do Interior concedeu a vitória ao atual presidente, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, por uma surpreendente maioria absoluta.

Os protestos da oposição, que denunciou uma fraude, foram reprimidos pela polícia iraniana e os grupos de milicianos islâmicos Basij.

O regime iraniano acusou vários países ocidentais, especialmente os EUA e o Reino Unido, de ser incentivar os violentos enfrentamentos, que já custaram a vida de cerca de 21 pessoas, segundo números oficiais.

No domingo, o governo iraniano expulsou do país o correspondente da BBC, John Layne, e deteve o da revista americana Newsweek Maziar Bahari.

Além disso, Teerã anunciou que esta "reconsiderando" suas relações com Londres.