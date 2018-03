Estudo aponta que radicais islâmicos se inspiram em sonhos

Os jihadistas, inclusive os mais conhecidos, como Osama bin Laden, se inspiram nos seus sonhos, de acordo com uma pesquisa antropológica que destaca a importância dos pensamento produzidos durante o sono na cultura islâmica. No estudo, apresentado nesta sexta-feira, 6, no Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, o antropólogo Iain Edgar analisou a narrativa dos vídeos de islamitas militantes e achou neles muitas referências aos sonhos como fonte de inspiração ou como orientação para seus atos. Veja também: Mentor do 11/09 quer pena de morte para ser 'mártir' Segundo Edagar, terroristas como o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, Zacarias Moussaoui, único condenado pelos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos; e Abu Musab al-Zarqawi, ex-líder da Al-Qaeda no Iraque, interpretaram o que sonhavam como justificativa para atos violentos. O acadêmico da Universidade de Durham, na Inglaterra, diz que os sonhos inspiradores, conhecidos em árabe como ruya (visão, aparição), constituem uma importante fonte de força e orientação espiritual na cultura islâmica. De acordo com o antropólogo, o próprio profeta Maomé tem sonhos desse tipo no Alcorão, o que dá confiança aos terroristas, assinala o antropólogo. Os sonhos aos que se dá mais importância são os que incluem a figura completa do profeta, embora outros líderes espirituais possam ser também significativos, afirma. Segundo Edgar, o jordaniano Al Zarqawi revelou em um site que teve um sonho no qual aparecia um espada e isso o tinha chamado à violência. O antropólogo acredita que os sonhos desempenharam um papel importante nas vésperas de 11/9, e o próprio Bin Laden reconheceu após o atentado que tinha temido que seu plano secreto se tornasse público "se o povo sonhasse com aviões colidindo com edifícios altos."