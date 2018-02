Estudo de arma nuclear do Irã é 'preocupação séria', diz AIEA Os supostos estudos do Irã sobre o desenvolvimento de ogivas nucleares continuam sendo uma questão de preocupação séria e precisam de "explicações substanciais", disse nesta segunda-feira o órgão da Organização das Nações Unidas para a questão nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) também afirmou em seu mais recente relatório sobre o Irã que Teerã teria 3.500 centrífugas operacionais em sua planta nuclear subterrânea de Natanz. A agência disse que não teve acesso aos supostos locais nucleares do Irã que pediu autorização para ver em abril. (Reportagem de Karin Strohecker)