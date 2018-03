EUA abrem mão de imunidade no Iraque, diz chanceler

O ministro de Relações Exteriores iraquiano, Hoshyar Zebari, afirmou nesta terça-feira, 1, que os Estados Unidos renunciaram às exigências de imunidade que beneficiaria as companhias privadas de segurança, um dos principais pontos de discussão na presença americana no Iraque, segundo afirmou a agência France Presse. O chanceler iraquiano fez a afirmação após apresentar, em reunião privada, aos deputados iraquianos os últimos avanços sobre o polêmico um acordo que dê base jurídica para a permanência das tropas americanas no Iraque a partir de 31 de dezembro, quando expira o mandato da Organização das Nações Unidas (ONU). "O artigo sobre a imunidade para soldados e funcionários de companhias privadas de segurança foi retirado. Os Estados Unidos concordaram", disse Zebari. Os EUA têm acordos semelhantes sobre o "status das forças" com 80 outros países, muitos deles com cláusulas de proteção jurídica a soldados dos EUA. Segundo informações publicadas pela imprensa, as negociações com o governo iraquiano encontram impasse em quatro pontos: a imunidade exigida para soldados e seguranças de empresas privadas, o controle do espaço aéreo, bases militares americanas permanentes e o calendário para a retirada das tropas do país. Em setembro de 2007, um escândalo motivado pelo incidente em que seguranças da empresa Blackwater mataram 17 civis em Bagdá provocou protestos da população e do governo iraquiano. Recentemente, o primeiro-ministro do Iraque, Nouri Al Maliki, disse que as negociações para estabelecer com os Estados Unidos um novo pacto de segurança estavam paralisadas por exigências americanas que violariam a soberania iraquiana.