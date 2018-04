EUA acusam grupo apoiado pelo Irã por ataque a mercado de Bagdá Militantes apoiados pelo Irã realizaram o ataque a bomba que deixou 13 mortos num mercado de Bagdá, acusaram neste sábado os militares dos Estados Unidos. A avaliação norte-americana sugere que as milícias xiitas podem estar mudando de tática. O comandante Gregory Smith, porta-voz dos militares norte-americanos no Iraque, disse que o atentado de sexta-feira deixou a impressão de que os militantes xiitas responsáveis pelo ato queriam que a ação parecesse com um ataque da al-Qaeda. A maioria das grandes explosões, com muitos mortos, são atribuídas aos sunitas seguidores do dissidente saudita Osama Bin Laden. As milícias xiitas, que, segundo os Estados Unidos, recebem apoio dos iranianos, são conhecidas por sequestros e assassinatos, e não por atentados em larga escala. O porta-voz Smith afirmou à imprensa que os extremistas xiitas por trás do ataque contra o mercado queriam convencer os iraquianos de que eles precisam da proteção das milícias. Contudo, segundo Smith, "baseado em confissões, análises no local e inteligência, pode-se dizer que o ataque foi um a ação de uma célula em Bagdá dos chamados grupos especiais, apoiados pelo Irã." Em operações na noite passada, forças norte-americanas e iraquianas capturaram, de acordo com porta-voz, quatro pessoas, que os Estados Unidos acreditam terem sido responsáveis pelo "ato terrível" no mercado de Bagdá. Washington acusa o Irã de financiar, treinar e armar milícias xiitas no Iraque. Teerã nega e responsabiliza pela violência no país vizinho a invasão dos Estados Unidos em 2003. "Não estou dizendo que o Irã ordenou o ataque contra o mercado", declarou o porta-voz. "O que estou dizendo é que forças dentro do Iraque, que historicamente têm recebido treinamento e financiamento do Irã, são responsáveis pelo ataque." As autoridades norte-americanas no Iraque haviam aparentemente suavizado o seu tom em relação ao Irã nas últimas semanas, após notarem desdobramentos positivos. Entre esses desdobramentos, o cessar-fogo ordenado em agosto pelo clérigo xiita anti-EUA, Moqtada al-Sadr. "Esse atentado demonstra que tem gente que continua ignorando o cessar-fogo de Moqtada al-Sadr", comentou Smith.