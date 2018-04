EUA admitem decepção em esperança por paz no Oriente Médio

Associated Press,

O presidente dos EUA, Barack Obama, admitiu nesta quinta-feira, 21, que seu governo superestimou sua habilidade de persuadir Israel e a Palestina a retomar as negociações de paz.

Obama afirmou que nenhuma das partes tinha intenções de tomar atitudes que fariam as negociações progredirem e admitiu que se os EUA tivessem percebido isso antes, as expectativas sobre uma possível resolução do conflito não seriam tão altas.

O presidente disse que os EUA continuarão a trabalhar pela solução bilateral na qual o Estado de Israel estaria seguro e os Palestinos teriam soberania e um Estado próprio.

As declarações de Obama foram publicadas na revista americana Time desta quinta.