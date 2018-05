EUA assinam pacto de defesa de US$ 30 bi com Israel Os Estados Unidos fecharam um acordo na quinta-feira de 30 bilhões de dólares em ajuda para a defesa de Israel ao longo da próxima década, um aumento de 25 por cento em comparação a anos anteriores, que foi descrito por Washington como um fortalecimento da proteção contra o Irã. Na cerimônia de assinatura do acordo em Jerusalém, o subsecretário de Estado dos EUA, Nicholas Burns, prometeu que o governo norte-americano irá ajudar Israel a manter uma frente militar contra seus adversários regionais, que vão de Irã e Síria a Líbano e territórios palestinos. "É desnecessário dizer que, dada a situação difícil de Israel, vivendo em uma região que é muito violenta e instável, sua superioridade militar é de interesse de nosso país, e nós nos comprometemos com isso", disse Burns. Os EUA, disse Burns, consideram "que esses 30 bilhões de dólares em assistência para Israel são um investimento em paz, na paz a longo prazo -- a paz não pode ser feita sem força". A administração Bush afirmou no mês passado que vai oferecer pacotes de armas no valor de 20 bilhões de dólares para a Arábia Saudita e outros países do Golfo Pérsico durante 10 anos. O Egito também vai receber 13 bilhões de dólares em assistência para defesa, similar aos níveis atuais. A ajuda militar foi pensada para assegurar o compromisso de Washington com os países do golfo muçulmano, apesar dos problemas no Iraque, além de fortalecer a segurança contra a crescente influência na região do xiita Irã e seu programa nuclear.