EUA classificam Fatah al-Islam como grupo terrorista Os Estados Unidos disseram na segunda-feira que passaram a considerar uma organização terrorista o grupo Fatah al-Islam, que é inspirado na Al Qaeda e atua no Líbano. Nos últimos meses, o Fatah al-Islam vem combatendo o Exército libanês no campo de refugiados palestinos de Nahr al-Bared, no norte do Líbano. Pelo menos 278 pessoas morreram nos confrontos e cerca de 40 mil refugiados tiveram de abandonar o campo. A organização tem integrantes libaneses, palestinos e árabes, e diz apoiar as idéias da Al Qaeda, embora não tenha ligação direta com ela. O conflito no campo de refugiados, o pior desde a guerra civil no Líbano, que terminou em 1990, abalou a estabilidade do país. O governo libanês acusa o Fatah al-Islam de ter ligações com a inteligência síria, que por sua vez nega estar interferindo no Líbano desde que a retirada das tropas sírias do território libanês, em 2005. Com a classificação, o grupo passa a ser excluído do sistema financeiro norte-americano.