EUA confirmam bombardeio de casa no Iraque

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 26, a morte de um de seus soldados e confirmou que um helicóptero americano bombardeou uma casa no norte do Iraque, uma ação que, segundo fontes iraquianas, morreram os cinco membros de uma mesma família. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o comando militar americano argumentou que o ataque de quarta-feira a uma casa da província de Salah ad-Din (norte) aconteceu em perseguição a um "terrorista da Al-Qaeda", e que apenas o suposto criminoso teria morrido no bombardeio. "Nossos soldados responderam a disparos em legítima defesa. Três soldados detectaram que o agressor se movimentava entre diferentes edifícios, o que nos levou a cercar a casa", disse o Exército americano. "O criminoso não emitiu qualquer resposta, em evidência de suas intenções hostis, o que nos obrigou a pedir apoio aéreo a um helicóptero que destruiu a edificação", acrescentou. No entanto, moradores da região disseram à Agência Efe que o dono da casa apenas realizou um disparo ao escutar vozes fora da casa, o que acreditou ser sinal de um assalto. De acordo com o comunicado americano, a Polícia iraquiana identificou um corpo como sendo o do terrorista, e não localizou outras vítimas sob os escombros da casa. Mas, contestando essa versão, fontes locais indicaram à Efe que um casal e seus três filhos morreram no bombardeio, e que outros três vizinhos ficaram feridos no incidente. O comando militar americano também comunicou nesta quinta-feira a morte de um de seus soldados, ocorrida na quarta-feira em Bagdá como conseqüência de um ataque no leste da cidade. Com esta baixa, sobe para 4.110 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde o começo da invasão do país, em março de 2003.