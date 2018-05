EUA criticam acordo de cooperação nuclear entre Irã e AIEA

O acordo de cooperação entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) tem "limitações reais", e Teerã deveria parar de tentar manipular os inspetores estrangeiros, disse na quarta-feira um importante diplomata norte-americano. Os EUA não se impressionaram com a promessa de transparência do programa nuclear iraniano --saudada como "um marco" pela AIEA-- e vão continuar propondo sanções mais duras da ONU à República Islâmica, disse Gregory Schulte, embaixador dos EUA junto à AIEA. "É claro que saudamos qualquer progresso em resolver questões perturbadoras a respeito das atividades nucleares do Irã", afirmou Schulte a jornalistas, falando por teleconferência de Viena, onde trabalha. "Mas entendemos que há limitações reais ao plano, inclusive a continuada recusa do Irã em implementar o Protocolo Adicional da AIEA", acrescentou. Schulte referia-se à autorização para inspeções internacionais em instalações que não são especificamente nucleares, mas que podem ajudar a resolver velhas dúvidas sobre a abrangência e natureza do programa nuclear iraniano -- que Teerã diz ser pacífico, contrariando as acusações ocidentais. Negociadores da AIEA dizem que o Irã aceitou um cronograma para o plano, mas não disseram quanto tempo levará. Schulte considerou inaceitável que o Irã condicione a transparência das suas instalações ao arquivamento de medidas que levariam a novas sanções do Conselho de Segurança. "A cooperação que seja parcial, condicional, e só prometida no futuro não basta. A cooperação que permita ao Irã levar adiante o desenvolvimento da capacidade de construir armas nucleares também não basta", afirmou. "Se os líderes iranianos realmente querem a confiança do mundo, devem parar de tentar manipular a AIEA, começar a cooperar plena e incondicionalmente e suspender as atividades que causam preocupação internacional."