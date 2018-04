EUA destacam papel da Síria para a paz no Oriente Médio

O enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, George Mitchell, destacou neste sábado, 13, o papel "integral" que a Síria deve desempenhar na construção da paz na região e que as relações do país devem ser baseadas no "respeito mútuo".

Mitchell, que chegou a Damasco nesta sexta-feira, 12, vindo do Líbano, fez as declarações após uma reunião de 90 minutos com o presidente sírio, Bashar al-Assad. "O papel que a Síria tem a desempenhar na região é integral", disse o funcionário, o primeiro do seu nível a visitar o país desde 2005.

"Buscamos a paz entre os palestinos e os israelenses, entre Síria e Israel, entre Líbano e Israel, e a total normalização das relações entre Israel e seus vizinhos", declarou Mitchell. Síria e Israel não mantêm relações, apesar dos esforços de mediação para resolver, entre outros assuntos, o empecilho representado pela Colinas do Golã, ocupadas por Israel desde 1967.