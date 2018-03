EUA destinam US$ 300 mi a 'propaganda psicológica' no Iraque

O Departamento de Defesa americano irá destinar cerca de US$ 300 milhões ao Iraque em três anos para a produção de programa de entretenimento, anúncios de serviço público e outras informações para "reunir e inspirar" a população local para os objetivos americanos e do governo iraquiano, informa o jornal Washington Post. Veja também: Iraque abre caminho para eleições provinciais em 2009 Segundo a publicação, a campanha tenta conscientizar a população das necessidades das tropas americanas e iraquianas. Uma fonte oficial contou que um dos programas da campanha mostra alguns "garotos ruins" que raptam a filha de uma família iraquiana. A mensagem reforçaria que é preciso "lutar contra os inimigos", apontados como os integrantes da Al-Qaeda. Para o jornal Washington Post, a campanha publicitária expande e consolida o que o Exército americano chama de "operações de informação psicológica". Esse controle seria fundamental para o Pentágono diante do avanço da propaganda da Al-Qaeda na região, com sofisticados sites e vídeos onde o líder do grupo, Osama Bin Laden, conclama a população para a luta armada contra os EUA e o governo do Iraque. A campanha acontece durante uma época na qual o país ganha mais segurança, graças ao aumento das tropas americanas, que conta com mais de 130 mil homens na região, informa o Washington Post.