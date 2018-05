EUA dizem que fluxo de imigrantes iraquianos vai aumentar Uma funcionária do governo norte-americano afirmou nesta terça-feira que o país vai acelerar a imigração de iraquianos que trabalharam com o seu Exército no Iraque, depois de críticas do Congresso de que poucos deles puderam fazer isso desde a invasão de 2003. A secretária-assistente do Departamento de Estado dos EUA, Ellen Sauerbrey, disse que uma política de reassentamento em terras norte-americanas neste ano poderia mais que dobrar a taxa de migração. "Duas mil pessoas terão chegado ao país, se não até o fim de setembro, até o fim de outubro, e alguns milhares mais em novembro", disse ela. "Assim, no fim do ano, há a possibilidade de termos trazido os 7.000 que haviam se falado", afirmou ela, referindo-se aos números recomendados pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) de imigrantes iraquianos realocados para os EUA. "Há um sentimento muito forte de que é nossa responsabilidade moral fazer isso, mas também queremos ter certeza de que estamos fazendo direito, e que o processo de realocação garanta uma boa recepção para os iraquianos que estejam chegando a nosso país," disse ela.