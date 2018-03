EUA dizem que Irã terá de cooperar ou enfrentará um conflito Depois das conversas inconclusivas com o Irã, os Estados Unidos disseram no sábado que Teerã terá de escolher entre cooperação ou conflito. Washington acrescentou que as negociações só poderão começar se parte significativa do trabalho nuclear iraniano for suspenso. "Esperamos que o povo iraniano entenda que seus líderes têm de escolher entre cooperação, o que traria benefícios a todos, e confronto, o que só pode levar a um isolamento ainda maior", disse o porta-voz do departamento de Estado, Sean McCormack, depois das conversas com o Irã em Genebra, das quais participou pela primeira vez o diplomata norte-americano William Burns. O porta-voz disse que Burns não se encontrou separadamente com a delegação iraniana. Além disso, o chefe de política internacional da União Européia, Javier Solana, deu uma mensagem bem clara aos iranianos, mas não recebeu uma resposta direta. "O sr. Solana não recebeu nem 'sim' nem 'não'. O sr. Solana deixou claro que o Irã precisa dar uma resposta clara em duas semanas", disse McCormack, que recebeu de Burns um relatório sobre a reunião. A presença do diplomata nas conversas em Genebra representa uma grande ruptura em relação à atitude usual dos EUA, que afirmavam que não falariam com o Irã até que o país desistisse de enriquecer urânio --o Ocidente suspeita que isso sirva para produzir armas nucleares. O Irã diz que seu programa tem somente fins pacíficos. McCormack disse que Burns falou ao negociador iraniano, Saeed Jalili, que Washington apóia seriamente o pacote de incentivos proposto por grandes potências no mês passado, mas o Irã terá de suspender suas atividades nucleares primeiro, caso queira que os EUA façam parte da negociação. "Como o sr. Solana disse hoje, depois da reunião, o Irã tem de fazer uma escolha: negociar ou isolar-se ainda mais", afirmou McCormack. (Reportagem de Sue Pleming)