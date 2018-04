EUA e do Irã voltam a debater sobre a segurança do Iraque

Uma nova rodada de conversas entre autoridades dos Estados Unidos e do Irã sobre a segurança no Iraque deve ocorrer nos próximos dias, disse nesta terça-feira, 12, o ministro das Relações Exteriores iraquiano, Hoshiyar Zebari. "Estamos concentrando todos os nossos esforços na organização de uma próxima rodada de diálogo Irã-EUA em Bagdá. Esperamos que a nova rodada...literalmente comece nos próximos dias", declarou Zebari em uma entrevista coletiva durante uma visita a Moscou. O chanceler disse que já há uma data para o encontro, mas preferiu não divulgá-la. Autoridades norte-americanas e iranianas reuniram-se várias vezes no ano passado para tratar da segurança no Iraque, em encontros promovidos pelo governo iraquiano. Washington acusa o Irã de treinar milícias e de repassar armas no Iraque, incluindo bombas e mísseis usados para matar tropas norte-americanas. Teerã nega as acusações.