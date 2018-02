EUA e Irã não negociam troca de prisioneiros, diz Washington

Não existem conversações entre os Estados Unidos e o Irã sobre uma possível troca de prisioneiros, disse nesta quarta-feira, 03, o porta-voz do departamento de Estado norte-americano, P.J. Crowley, um dia depois que Teerã sinalizou a possibilidade de uma troca.

Crowley fez os comentários depois que o presidente iraniano,Mahmoud Ahmadinejad, disse na terça-feira, 02, que três americanos detidos no Irã acusados de espionagem poderiam ser trocados por iranianos sob custódia nos EUA.

Mais tarde, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, também rechaçou a sugestão de Ahmadinejad para trocar os três montanhistas americanos presos no Irã por cidadãos iranianos detidos nos EUA.

A secretária afirmou que os montanhistas, assim como outros americanos presos no Irã, deveriam ser soltos imediatamente. Ela disse não haver razões para a continuidade de sua detenção, e

disse que era "difícil saber" o que os comentários de Ahmadinejad significam.

Hillary classificou as alegações do Irã contra os montanhistas e ao menos outros dois americanos presos no Irã como injustas.

"Não há negociações em andamento entre os EUA e os iranianos", disse. "Eles devem unilateralmente soltar nossos cidadãos detidos".

Hillary afirmou que o governo de Teerã está ciente de que, se possui dúvidas sobre iranianos em prisões americanas, ele pode solicitar informações pelos canais apropriados, ou seja, fazendo um requerimento através da embaixada do Paquistão, que representa os interesses de Teerã em Washington na falta de relações diplomáticas entre os dois países.

"Não estão sendo realizadas negociações entre os Estados Un idos e o Irã em torno de uma troca de prisioneiros", também afirmou Crowley a jornalistas.

"Se essa é uma sugestão de que o Irã está disposto a avançar e resolver temas pendentes sobre os cidadãos norte-americanos sob custódia iraniana, obviamente nós acolheríamos esta oportunidade", acrescentou.

Crowley não descartou por completo a possibilidade de uma troca de prisioneiros, mas disse que os casos dos três americanos, que, segundo ele, entraram no Irã por acidente, não eram comparáveis com os dos iranianos acusados ou sentenciados por crimes.

"Realmente não há equivalência, entre, digamos, um cidadão iraniano que foi processado ou acusado por tráfico de armas em violação com a lei internacional, e três montanhistas que caminhavam por uma fronteira não demarcada", disse.

"Não estamos interessados em uma troca por si mesma. Estamos interessados em resolver os casos de nosso cidadãos, a quem pensamos (...) que deveriam ser liberados de imediato", finalizou.

