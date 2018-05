EUA e militantes travam batalha em mesquita do Iraque

Os militares norte-americanos relataram na sexta-feira a ocorrência de uma batalha dentro de uma mesquita ao norte de Bagdá, depois de um ataque com metralhadoras e granadas contra um posto avançado dos Estados Unidos, o que matou um soldado. De acordo com o major Mike Garcia, porta-voz das forças dos EUA na área, um avião disparou um míssil Hellfire contra dois homens armados que estavam no teto de uma mesquita sunita na cidade de Tarmiya, na quinta-feira. Antes, os militares teriam dado ordens para que todos saíssem. É raro que as tropas dos EUA ataquem ou mesmo invadam lugares sensíveis, como uma mesquita, mas no passado já houve ações contra templos supostamente usados como esconderijos de armas ou militantes. "Esses insurgentes demonstraram total desrespeito pela comunidade ao usarem uma mesquita, um local sagrado para o culto dos muçulmanos, para cometer seus atos de terror", disse o major Garcia. Segundo ele, houve poucos danos à mesquita e 20 pessoas foram presas. O posto avançado dos EUA na área foi repetidamente atacado por militantes na mesquita desde maio, disse Garcia. Dezenas de milhares de soldados dos EUA estão em Bagdá e arredores para tentar conter a violência e permitir que os líderes iraquianos promovam a reconciliação entre as facções em disputa no país -- especialmente árabes sunitas e xiitas.