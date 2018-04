EUA fecham sua embaixada em Damasco

O Departamento de Estado, que advertiu no fim do mês passado que fecharia a embaixada caso as preocupações com a segurança não fossem resolvidas, informou ter suspendido as operações da embaixada e retirado todos os funcionários, incluindo o embaixador Robert Ford.

"Nós, ao lado de diversas outras missões diplomáticas, transmitimos nossas preocupações com a segurança ao governo sírio, mas o regime não respondeu adequadamente", disse a porta-voz do Departamento de Estado Victoria Nuland em um comunicado.

Nuland afirmou que Ford manterá sua posição como embaixador norte-americano para a Síria e trabalhará com a sua equipe em Washington.

"Junto com outros funcionários norte-americanos, o embaixador Ford manterá contato com a oposição síria e prosseguirá com nossos esforços para apoiar uma transição política pacífica, almejada com tanta coragem pelo povo sírio", disse Nuland.

A decisão dos EUA de fechar a embaixada em Damasco ocorre depois que Rússia e China vetaram uma resolução no Conselho de Segurança na Organização das Nações Unidas (ONU) apoiada pelos EUA e por seus aliados europeus e árabes, que previa o endosso a um plano da Liga Árabe pedindo a saída do presidente da Síria, Bashar al-Assad.

(Reportagem de Andrew Quinn)