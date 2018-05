EUA liberam sete funcionários iranianos detidos em Bagdá

Os sete funcionários iranianos detidos na terça-feira, 28, num hotel de Bagdá pelas tropas americanas foram liberados nesta quarta-feira e entregues ao escritório do primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, informaram fontes da Embaixada do Irã no Iraque. Seis dos detidos no hotel Sheraton Ishtar são integrantes de uma delegação do Ministério de Eletricidade iraniano. Eles tinham viajado a Bagdá para assinar contratos. O sétimo é um membro da missão diplomática na capital iraquiana. Um diplomata iraniano, que não quis se identificar, disse para a Associated Press que um dos funcionários entrou em contato com a embaixada para dizer que eles foram entregues para as autoridades iraquianas.