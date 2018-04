EUA libertam 9 iranianos detidos no Iraque Militares norte-americanos afirmaram nesta sexta-feira terem libertado nove iranianos detidos no Iraque, incluindo dois acusados de ligação com a unidade de elite militar do Irã Qods. A decisão sinaliza uma possível mudança de postura entre os dois rivais. Os dois faziam parte de um grupo de cinco iranianos presos em janeiro em Arbil, no norte iraquiano, sob suspeita de armar e financiar milícias xiitas. O incidente deteriorou ainda mais as tensões entre o Iraque e o Irã, assim como entre os Estados Unidos e o Irã. "Foi determinado que os nove indivíduos não representam mais perigo à segurança e que não têm mais valor para a inteligência", afirmaram os militares dos EUA. O secretário da Defesa norte-americano, Robert Gates, negou uma ligação entre o anúncio e uma queda nos ataques usando bombas de beira de estrada no Iraque. "Não há conexão...continuo a acreditar que é cedo demais para dizer se houve uma diminuição do fornecimento de armas iranianas no Iraque", declarou ele, a caminho de uma visita ao Japão. O Irã rejeita a acusação de fornecer armas e culpa a invasão liderada pelos EUA ao Iraque pela violência no país. Segundo um porta-voz iraquiano, os noves iranianos foram entregues ao primeiro-ministro Nuri al-Maliki e depois transferidos para a embaixada do Irã em Bagdá. A imprensa iraniana disse que os outros sete libertados seriam "peregrinos".