EUA matam 9 militantes durante confrontos em Bagdá

Forças norte-americanos informaram neste domingo que mataram nove militantes em ataques de helicóptero durante a noite no leste de Bagdá, onde os militares têm enfrentado resistência de militantes leais ao clérigo xiita Moqtada al-Sadr. A maior parte do conflito aconteceu dentro e ao redor do bairro pobre de maioria xiita chamado Cidade Sadr, ponto forte do clérigo inimigo dos Estados Unidos na capital iraquiana. "Matamos nove no total", disse o tenente-coronel Steven Stover, porta-voz do Exército dos Estados Unidos em Bagdá. "Em um incidente, quatro criminosos estavam atirando em uma patrulha e o helicóptero Apache foi chamado." Os constantes confrontos levantam dúvidas sobre até onde Sadr controla os aliados que dizem estar lutando em seu nome e o quanto ele deseje encerrar o atual conflito, iniciado quando o primeiro-ministro Nuri al-Maliki lançou uma ofensiva na cidade de Basra, no final de março. "Até onde sabemos, eles estão separados de Moqtada al-Sadr", disse Stover, referindo-se aos combatentes em Cidade Sadr. "Eles não estão ouvindo ele (Sadr)." Sadr pediu no mês passado a seus seguidores que continuassem observando um acordo de cessar-fogo e os elogiou por sua paciência. O tenente-coronel dos EUA disse não ter conhecimento de nenhuma morte de civis no confronto. A polícia disse que 11 pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas na Cidade Sadr durante os conflitos entre 20h de sábado e 8h de domingo (horário local). Entre os mortos, estariam três adolescentes e uma mulher, disse a polícia. (Reportagem de Tim Cocks)