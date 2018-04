EUA matam nove civis por 'engano' no Iraque

Associated Press e Efe,

Militares norte-americanos informaram nesta segunda-feira, 4, que nove civis iraquianos foram mortos acidentalmente durante uma operação em busca de terroristas da Al-Qaeda na região ao sul de Bagdá. O incidente ocorreu sábado, próximo à cidade de Iskandariyah, situada a 50 km da capital da Iraque, disse o oficial da Marinha, Patrick Evans. Mais três civis ficaram feridos e foram levados para hospitais das proximidades. De acordo com Evans, que ofereceu condolências às famílias das vítimas, o caso está sob investigação. Segundo as fontes médicas, entre os mortos na aldeia de Tel al-Asmar, próxima a Iskandariyah, há quatro pessoas da mesma família, entre elas duas mulheres, Fatima Rabie e Abir Rabie. As duas foram identificadas como parentes de Mohammed al-Ghariri, um líder de um Conselho de Salvação, que são milícias sunitas que ajudam os americanos a combater o grupo terrorista.