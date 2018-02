EUA mudam nome de operação no Iraque para 'Nova Aurora'

O governo do presidente americano, Barack Obama, mudou o nome da campanha militar no Iraque. A operação, batizada de "Liberdade no Iraque", nos anos de George W. Bush, passou a se chamar "Operação Nova Aurora", anunciou nesta sexta-feira, 19, o secretário de Defesa, Robert Gates.

"A mudança terá efeito a partir de 1º de setembro de 2010", diz a nota, obtida pela rede de TV ABC.

"A nova fase da operação acompanhada de um rebatizado da campanha sinaliza que nossas forças vão mudar o foco", assinala Gates.

Atualmente, 97 mil soldados americanos estão no Iraque. Este número deve cair para 50 mil em agosto. Estes militares deverão se concentrar no treinamento de forças seguranças iraquianas até a retirada total no final de 2011.