EUA não estão em condições de atacar Irã, diz ministro iraniano

Os Estados Unidos não estão em posição de atacar o Irã porque estão cheios de problemas no Iraque, disse neste sábado, 20, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki. Mottaki fez seus comentários no consulado iraniano da cidade de Herat, oeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Irã, onde acontece uma conferência regional de comércio. "Os norte-americanos nunca estiveram em uma situação tão grave e isso por causa de suas próprias ações", disse ele com um sorriso. Autoridades dos EUA alegam que o Irã apóia milícias xiitas no Iraque e que o país islâmico pode estar envolvido no envio de armas a insurgentes do Taliban no Afeganistão. Washington também acusa Teerã de buscar a construção de armas nucleares e não descartou abertamente um ataque militar contra o Irã. O Irã nega todas as acusações. "A América, hoje, está enfrentando um sério desafio no sistema internacional... norte-americanos estão em uma situação muito, muito difícil", disse Mottaki em uma coletiva de imprensa.