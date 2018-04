EUA negam tensão com Israel, mas pedem Estado palestino

O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, George Mitchell, negou nesta terça-feira, 9, que haja tensão entre o governo americano e Israel, e defendeu um "reinício em breve e uma rápida conclusão" das negociações de paz. No entanto, Mitchell não deixou de reiterar que a solução ao conflito entre israelenses e palestinos aos olhos do governo Obama passa por "um Estado palestino que viva em paz e segurança ao lado do Estado judeu de Israel", contra o manifestado até agora pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Mitchell iniciou um novo giro pelo Oriente Médio para pressionar pela rápida retomada do processo de paz em um momento no qual a Casa Branca tenta pressionar Israel a parar com a construção de assentamos judaicos nos territórios palestinos ocupados. "Todos nós temos a obrigação de criar as condições para a pronta retomada e a mais rápida conclusão das negociações", disse Mitchell durante um encontro com o presidente de Israel, Shimon Peres. O enviado americano ressaltou, no entanto, que "não se trata de desacordo entre adversários" e afirmou que os dois países "continuam aliados e amigos próximos que dividem objetivos comuns: paz, segurança e prosperidade para todos desta região".

"Quero estabelecer clara e enfaticamente, além de qualquer dúvida, que o compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel continua inquebrantável", acrescentou. Mitchell pediu que as duas partes "cumpram suas obrigações estabelecidas no Mapa de Caminho", que incluem a suspensão da construção nas colônias judaicas nos territórios palestinos.

Além disso, assinalou que não só é responsabilidade de israelenses e palestinos buscar a paz, mas também de "americanos, europeus, árabes e outros" que devem "apoiar este esforço com passos tangíveis" e "dividir a obrigação de criar as condições (adequadas) para um reinício em breve e uma conclusão rápida das negociações (de paz)".

Mitchell reuniu-se com o ministro israelense da Defesa, Ehud Barak, que ajuda a supervisionar a política de assentamentos, e pretendia encontrar-se também com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Na reunião entre Mitchell e Barak, os dois discutiram a questão da colonização judaica, dizia uma nota divulgada pelo gabinete do ministro. Não há mais detalhes disponíveis sobre o encontro.

Na quarta-feira, Mitchell se reunirá com líderes palestinos, inclusive o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas. Nabil Abu Rudeina, um assessor de Abbas, disse que os palestinos pediriam aos EUA que impusessem um cronograma para as negociações e "acelerassem a criação de um Estado" para eles.