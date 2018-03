EUA oferecem US$ 200 mil por chefes da Al-Qaeda e Taleban

As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram nesta segunda-feira, 1, uma campanha para procurar no Afeganistão líderes da Al-Qaeda e do Taleban, cujas recompensas podem chegar a até US$ 200 mil por informações sobre os foragidos. A lista está sendo divulgada no leste do país, próximo à fronteira com o Paquistão, com os nomes e a foto dos doze procurados. "Nós estamos tentando das visibilidade a esses homens", afirmou o tenente coronel Rob Pollock. Contudo, a lista não inclui nomes de terroristas internacionalmente conhecidos que já têm sua cabeça a prêmio, como é o caso do líder da rede terrorista Al-Qaeda Osama bin Laden - que está sob ordem de captura desde 2001 por uma recompensa de US$ 25 milhões - ou o chefe do Taleban Mulá Omar, cuja recompensa é de US$ 10 milhões.