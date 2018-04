EUA planejam ajudar a reconstrução de Gaza com mais de US$900 mi Os Estados Unidos planejam repassar mais de 900 milhões de dólares para ajudar a reconstruir a Faixa de Gaza depois da invasão de Israel ao território e para fortalecer a Autoridade Palestina, disse na segunda-feira uma autoridade norte-americana. Os recursos serão enviados por meio das Nações Unidas e outras organizações, e não serão distribuídos com o auxílio do grupo militante Hamas, que governa Gaza, segundo a fonte, que concedeu a entrevista sob a condição de anonimato porque a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, pretende fazer esse anúncio na semana que vem em uma conferência de doadores para Gaza, no Egito. (Reportagem de Sue Pleming)