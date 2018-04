EUA planejam antecipar fim de atividades de combate no Afeganistão

CABUL - Os Estados Unidos anunciaram planos de encerrar seu papel combativo no Afeganistão mais cedo que o esperado e o anúncio coincidiu com um relatório secreto que afirma que o Taleban está confiante que pode recuperar o controle do país devastado.

O secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, falando na quarta-feira, 1º, afirmou que os Estados Unidos vão parar com as operações de combate no Afeganistão antes do final de 2013.

"A decisão de fazer isso um ano mais cedo joga fora todo o plano de transição. A transição vinha sendo planejada de acordo com um cronograma e isso nos faz acelerar todas as operações", disse uma autoridade sênior de segurança do Afeganistão, que pediu para não ter seu nome revelado, nesta quinta-feira, 2.

"Se os americanos saírem do combate, certamente isso terá um efeito em nossa prontidão, treinamento e sobre os equipamentos da força policial", disse a autoridade, acrescentando que seu governo não foi informado sobre a mudança de planos.

Os EUA, que lideram a invasão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão em 2001, havia informado anteriormente que retirariam a maior parte das forças de combate do país no final de 2014.

Panetta afirmou que as tropas norte-americanas passarão no próximo ano a apoiar treinamento e assessoria para as tropas afegãs, que assumirão um país que está em guerra há mais de três décadas.