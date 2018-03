EUA preparam ataques contra Guarda Revolucionária iraniana

Os Estados Unidos mudaram seus planos sobre o Irã e preparam ataques contra a Guarda Revolucionária iraniana, a qual acusa de ingerência direta no conflito iraquiano, segundo afirma a revista The New Yorker. A revista semanal, que chegará às bancas no dia 8 de outubro, publica um artigo do jornalista Seymour Hersh. Ele assegura, com base em fontes anônimas, que se antes Washington pensava em efetuar bombardeios amplos, tendo como objetivo instalações nucleares e centros militares, hoje tem na mira a Guarda Revolucionária iraniana. "Agora a ênfase é realizar ataques cirúrgicos nas instalações da Guarda Revolucionária iraniana e em qualquer lugar considerado 'fonte' de ataques a americanos no Iraque", afirma Hersh no artigo, intitulado "Shifting Targets" (Alvos em Transformação). Três fatores contribuíram, segundo Hersh, para a mudança: a falta de apoio dos americanos a um bombardeio em massa; as informações que asseguram que o Irã demorará ainda cinco anos para conseguir terminar a bomba atômica e o fato de que Washington tem dado conta de que o país é "o ganhador geopolítico da Guerra do Iraque". Washington rompeu suas relações com Teerã após o triunfo da Revolução Islâmica iraniana (1979), quando estudantes radicais detiveram por 444 dias mais de cinqüenta americanos na sede da embaixada dos EUA em Teerã.